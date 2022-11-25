Париж, 25 ноября, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Сенат Франции окончательно принял исправленный бюджет на 2022 год, предусматривающий продление антиинфляционной меры для финансирования, в частности, энергетического чека для 12 миллионов домохозяйств, сообщает Le Figaro.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

За бюджет проголосовали 252 депутата, ещё 16 депутатов выступили «против» и 76 депутатов «воздержались» от голосования.

Сенат дает добро на продление антиинфляционных мер на общую сумму в 2,5 млрд евро.

Министр государственных счетов Габриэль Атталь приветствовал хорошие новости для французов перед лицом энергетического шока, в то время как стоимость жизни растёт. Так называемый энергетический чек в размере от 100 до 200 евро на семью, будет выплачен к концу года. Другие меры включают помощь в размере 230 млн евро домохозяйствам, использующим дровяное отопление.

Депутаты во Франции разрешили выделить дополнительные средства в пользу сообществ, в частности, на ремонт мостов и дорог, на общую сумму 100 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов.

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