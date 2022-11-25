Москва, 25 ноября 2022, 15:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании ГИС для документов по воинскому учёту. Текст указа опубликован 25 ноября на портале правовой информации.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Согласно документу, президент поручает создать государственный информационный ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учёта.

Исполнением займутся Минцифры и Федеральной налоговой службе России при участии Министерства обороны. Его необходимо исполнить до 1 апреля 2024 года.