В Еврокомиссии предрекли более тяжёлый год без газа из России

Брюссель, , 15:30 — REGNUM В случае отказа от российского газа следующий, 2023 год, для Европы будет ещё более тяжёлым, чем нынешний. Такой прогноз сделал первый заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс, комментируя планы по введению потолка цен на голубое топливо.

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«Нужно учитывать, что следующий год будет гораздо более тяжёлым, поскольку не будет российского газа», ― подчеркнул он в интервью газете Le Monde .

Он напомнил о словах экспертов, которые годами предупреждали делать это только «в случае крайней необходимости».

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Тиммерманс добавил, что, вопреки надеждам ЕС, установление потолка цен не приведёт к снижению цен для потребителей. Он подчеркнул, что спрос на сегодняшний день превышает предложение, что приводит к росту цен, «поэтому потребление должно быть уменьшено».

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 23 ноября переговоры в Европейском союзе по введению потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Большинство государств поддержали введение максимального уровня в 65-70 долларов за баррель, против высказались Польша и страны Прибалтики, посчитавшие цену слишком высокой.

Позднее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил журналистам, что решение этого вопроса пришлось перенести. По итогам встречи министров глава МИД Венгрии рассказал, что «никакого решения, кроме того, что состоится ещё одно внеочередное заседание Совета министров энергетики — на этот раз 13 декабря», принято сегодня не было.