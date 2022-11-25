Доха, 25 ноября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Сборная Ирана одержала победу над командой Уэльса в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

На 86-й минуте сборная Уэльса осталась в меньшинстве после удаления вратаря Уэйна Хеннесси.

После этого, иранская команда, имея численное преимущество, смогла забить два гола в добавленное время. На 99-й минуте счёт открыл полузащитник Роузбеш Чешми, а спустя две минуты отличился защитник Рамин Резаян.

Таким образом, сборная Ирана набрала три очка в группе, в первом матче иранцы проиграли Англии (2:6). У сборной Уэльса на счету одно очко после матча с США. 25 ноября американцы проведут матч с Англией.

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