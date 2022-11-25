Донецк, 25 ноября, 2022, 15:21 — ИА Регнум. На сегодняшний день в Донецкой Народной Республике (ДНР) на разбрасываемых в результате обстрелов киевских нацистов запрещённых противопехотных минах ПМФ-1 «Лепесток» в общей сложности подорвались уже 87 мирных жителей, включая четырёх детей. Об этом 25 ноября рассказал руководитель представительства ДНР в Совместном целом по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева Руслан Якубов.

Цитата из видео: Обстановка в городе Попасная. Украинские боевики используют мины «лепестки». Пресс-служба народной милиции ЛНР ПМФ-1 «Лепесток»

«Пострадавшими при подрывах на «Лепестках» стали уже 87 гражданских лиц, в том числе, четверо детей», — приводит его слова ТАСС.

При этом киевские нацисты начали сбрасывать мины «Лепесток» на территорию ДНР в июле нынешнего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела киевскими нацистами города Макеевка повреждена инфраструктура клинической больницы.