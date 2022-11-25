Парламент Болгарии ратифицировал договор о приобретении ещё восьми самолётов F-16 у США

София, , 15:20 — REGNUM Болгария приобретёт у США восемь новых самолетов F-16C/D Block 70 и боеприпасы. Соответствующий законопроект о ратификации международных договоров с США принят сегодня, 25 ноября, парламентом Болгарии большинством голосов сразу в двух чтениях.

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Согласно законопроекту, Болгария также закупит у США средства для обучения и поддержки, запасных частей, первоначальной поддержке и обучении болгарских ВВС.

За законопроект высказались депутаты пяти политических объединений Болгарии — 151 человек, против голосовали болгарские социалисты и представители партии «Возрождение» — 42 депутата, восемь воздержались.

ИА REGNUM ранее сообщало, Болгария в срочном порядке приобретёт у США партию истребителей F-16.

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