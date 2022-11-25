Путина в Молдавии назвали одним из самых популярных иностранных лидеров

Кишинёв, , 15:29 — REGNUM Самым популярным лидером в Молдавии является президент Румынии Клаус Йоханнис. Об этом свидетельствует социологический опрос, данные которого 25 ноября обнародовал Институт развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

Согласно данным исследования, за румынского лидера высказались 35,4% респондентов. Президент России Владимир Путин оказался почти также популярен в Молдавии: его назвали 35,2% респондентов.

Сообщается, что на третьем месте в этом списке оказался президент Франции Эммануэль Макрон с 34,5%.

Исследование организовал центр социологических исследований CBS-Researc по заказу IDIS. Опрос проходил с 30 октября по 20 ноября. Были опрошены 1015 человек. Погрешность исследования оценивается в районе 3%.

Напомним, в июне в Молдавии ввели запрет на ретрансляцию всех российских новостных и аналитических передач, а также военных фильмов.