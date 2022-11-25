Президент РФ призвал вузы укреплять свой научный потенциал

Москва, , 15:28 — REGNUM Президент России Владимир Путин призвал вузы страны укреплять свой научный потенциал. Об этом говорится в приветствии участникам Союза ректоров, прочитанным помощником президента России Андреем Фурсенко по случаю 30-летия союза.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В приветствии российский президент подчеркнул, что система высшего образования является мощным интеллектуальным ресурсом. Он подчеркнул важность укрепления вузами своего научного потенциала для становления современными центрами проведения фундаментальных и прикладных исследований, разработки прорывных технологий, а также необходимость тесного взаимодействия с ведущими учеными, бизнесом и будущими работодателями для подготовки квалификационных кадров, нацеленных на развитие регионов и всей страны.

«За прошедшее время Российский Союз ректоров объединил вокруг себя более 600 высших учебных заведений страны, внёс значительный вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной высшей школы. Отрадно, что вы уделяете приоритетное внимание совершенствованию вузовского образования, повышению его доступности и конкурентоспособности, модернизации профильного законодательства, способствуете духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодежи», — отметил президент.