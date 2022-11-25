Депутат Госдумы: Россия находится в середине пути к цифровому суверенитету

Москва, , 15:18 — REGNUM В Госдуме не согласны с заявлением главы Минцифры Максутом Шадаевым о том, что с уходом иностранных ИТ-компаний в России наступил цифровой суверенитет, их уход означает, что страна только в середине пути.

Антон Горелкин Пресс-служба А. В. Горелкина

«Не соглашусь с Максутом Шадаевым: уход компаний не означает, что люди перестали пользоваться их продуктами. Даже если оставить в стороне рынок потребительской электроники, а говорить только о программном обеспечении и интернет-сервисах, до полноценного цифрового суверенитета нам еще идти», — рассуждает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в телеграм-канале.

По его мнению, достижение цифрового суверенитета возможно при выполнении пяти условий: контроль государства за цифровой инфраструктурой и информационными потоками; ограничение вседозволенности западного бигтеха; снижение зависимости от импортируемых технологий; продвижение российской медиаповестки на международном уровне и четко выраженный курс на глобальное цифровое лидерство.

«Пока всё хорошо только с первым пунктом, а уход зарубежных компаний косвенно влияет на выполнение второго и третьего условий. Так что мы еще в середине этого пути — трудного, но единственно правильного», — резюмировал Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия смогла достичь цифрового суверенитета в связи с массовым оттоком из страны иностранных компаний, заявил в ходе форума «Цифровой алмаз» глава Минфицры РФ Максут Шадаев. Отрасль, несмотря на все события, имеет все необходимые возможности для того, чтобы активно развиваться, отметил министр.

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