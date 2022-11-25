Ставрополь, 25 ноября, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Руководство Ставропольского края направит комиссию в город Моздок (Северная Осетия), которая проверит сообщение о нехватке снаряжения и обмундирования в воинской части, где проходят подготовку мобилизованные ставропольцы. Жалобы о нехватке касок, спальных мешков, бронежилетов и карематов поступили от жительницы края 25 ноября в ходе прямой линии губернатора Владимира Владимирова.

R-19.ru Частичная мобилизация

Владимиров поручил проверить эту информацию специальной комиссии. Как отметил губернатор, из края было направлено достаточно средств на закупку необходимой экипировки и снаряжения. Если проблема подтвердится, то бойцам будет оказана дополнительная помощь.

«Мы экипировали всех мобилизованных спальниками, сапогами, мешками, карематами, покупаем бронежилеты и каски. Купили шесть тысяч дополнительных наборов на случай, если понадобится смена. В Моздок направим группу для проверки, посмотрим, что там у ребят происходит и если действительно есть такая сложность, решим вопрос», — приводит слова Владимирова «Своё ТВ».