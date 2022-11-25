Москва, 25 ноября, 2022, 15:11 — ИА Регнум. С начала проведения специальной военной операции парк военной техники киевских боевиков сократился более чем на 6,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танки ВСУ

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 6813 танков и других боевых бронированных машин, 902 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3620 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7352 единицы специальной военной автомобильной техники», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России уничтожили 333 самолёта, 177 вертолётов, 2562 беспилотных летательных аппарата и 390 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, только за последние сутки, 24 ноября, на купянском направлении российскими военными были уничтожены три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля, на краснолиманском ― один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа, на донецком ― два танка и три боевых машины пехоты.