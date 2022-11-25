ВС России уничтожили в ДНР американскую радиолокационную станцию
ВС России уничтожили в районе села Веселое в ДНР радиолокационную станцию производства США
Москва,
25 ноября 2022, 15:10 — REGNUM Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ.
Специальная военная операция
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.