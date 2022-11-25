Москва, 25 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уничтожили в районе населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«В районе населенного пункта Веселое Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.