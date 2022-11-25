Москва, , 15:10 — REGNUM Индексация пенсий неработающим пенсионерам в 2023 году произойдет автоматически, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку все будет производиться в проактивном режиме», — уточнили в комитете Госдумы по труду и соцполитике.

Индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года составит 4,8%, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в рамках «Парламентского диалога» в Совфеде.

«(Индексация с 1 января — ред.) составит 4,8%», — сказал Котяков.

В 2022 году впервые по решению президента России была предусмотрена промежуточная индексация пенсий. По итогам двухэтапной индексации совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3% (если сопоставлять пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года), сказал министр.

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