Москва, 25 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин покинет пост до конца 2022 года. Об этом 25 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Собеседник агентства рассказал, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о том, намечается ли встреча президента России Владимира Путина с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.