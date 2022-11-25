Париж, 25 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Бывший министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер избран президентом Большого морского порта Марселя, передает BFM TV.

Arthur Empereur Кристоф Кастанер

Наблюдательный совет собрался в пятницу утром, 25 ноября, для избрания нового президента Большого морского порта. По результатам совета,

Бывший министр внутренних дел был назначен 8 ноября 2022 года в наблюдательный совет Большого морского порта Марселя указом министерства экологического перехода и территориального единства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования Ifop, значительное увеличение расходов на праздники беспокоит 51% жителей Франции.