Российские войска поразили шесть штабов ВСУ
Минобороны России сообщило о поражении шести штабов ВСУ
Москва,
25 ноября 2022, 15:09 — REGNUM Шесть пунктов управления киевских войск поражены в Харьковской области, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает 25 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Специальная военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили штабы ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа ДНР.
Кроме того, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.