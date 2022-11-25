Москва, 25 ноября, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Шесть пунктов управления киевских войск поражены в Харьковской области, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает 25 ноября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили штабы ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка ЛНР, Ямполовка, Торское, Ивано-Дарьевка и Победа ДНР.

Кроме того, поражены 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 164 районах.

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