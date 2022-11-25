ВС России отразили контратаку ВСУ на донецком направлении
Минобороны: военные ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении
Москва,
25 ноября 2022, 15:07 — REGNUM Российские войска отразили попытку контратаки вооружённых формирований киевского террористического режима на донецком направлении. Об этом 25 ноября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армия России
Иван Шилов © ИА REGNUM
«На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ», — говорится в сообщении.
Также указывается, что в результате было уничтожено до 60 боевиков ВСУ, а также два танка и три БМП киевских нацистов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что упреждающими действиями российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.