Минобороны: военные ВС РФ сорвали попытку контратаки ВСУ на донецком направлении

Москва, , 15:07 — REGNUM Российские войска отразили попытку контратаки вооружённых формирований киевского террористического режима на донецком направлении. Об этом 25 ноября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«На донецком направлении решительными действиями российских подразделений в районе населённого пункта Бахмутское отражена контратака ротной тактической группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате было уничтожено до 60 боевиков ВСУ, а также два танка и три БМП киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что упреждающими действиями российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).