Тбилиси, 25 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В последнее время президент Грузии Саломе Зурабишвили делает такие заявления, которые соответствуют «нарративам» самой крупной в стране оппозиционной партии «Единое национальное движение» ЕНД. Об этом 25 ноября заявил журналистам депутат парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Заркуа.

(сс) gipajournos Саломе Зурабишвили

«Я слушал её и был поражён. Она сказала, что целые вагоны с жителями России прибыли в Грузию. Где она видела вагоны? Этот человек неадекватен», — заявил Заркуа.

По его мнению, Зурабишвили вполне может помиловать основавшего ЕНД бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, несмотря на свои заявления, что никогда этого не сделает. Депутат напомнил, что члены этой партии называли Зурабишвили «нелегитимным» и «позорным» президентом.

«Её так оскорбляли, и после этого, я не знаю, как можно помиловать вождя команды, от которой шёл такой поток», — сказал Заркуа.

Напомним, адвокаты Саакашвили ищут способ, как добиться отсрочки отбывания его наказания по состоянию здоровья, чтобы вывезти за границу «для лечения». Кроме того, один из адвокатов записался на приём к Зурабишвили.