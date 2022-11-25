ВС России отбили атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР
Российские военные отбили атаки ВСУ в районе Новоселовского в ЛНР
Москва,
25 ноября 2022, 15:03 — REGNUM Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ
Военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
Отмечается, что на купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.
«Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны РФ.
В результате было уничтожено до 30 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.