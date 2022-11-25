Москва, 25 ноября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы России отбили атаки ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что на купянском направлении ВСУ были предприняты две безуспешные атаки в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики.

«Огнем артиллерии и активными действиями российских войск противник был остановлен и отброшен на исходные позиции», — сообщили в Минобороны РФ.

В результате было уничтожено до 30 боевиков ВСУ, три боевые машины пехоты и четыре бронеавтомобиля.