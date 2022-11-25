Чебоксары, 25 ноября, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Сложившиеся в республике «тренды регионального развития» сохраняются, экономическая активность поддерживается «позитивной динамикой» по ряду отраслей экономики и реализацией целой совокупности проектов. Объём инвестиций в экономику республики растёт, увеличивается число субъектов малого и среднего бизнеса, создаются новые рабочие места. Стимулированию инвестиционной деятельности будут способствовать также создаваемые частные технопарки и особая экономическая зона. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава Минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

Вице-премьер обозначил ключевые индикаторы экономического развития республики по предварительным итогам января — октября текущего года. Так, индекс промышленного производства по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду составит 98,6%, сельскохозяйственного производства — 118%, по виду деятельности «Строительство» и вводу жилья — соответственно 119,8% и 158%. Номинальная среднемесячная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 14,9%.

«Тренды регионального развития сохраняются. Экономическая активность поддерживается позитивной динамикой в сельскохозяйственном производстве, строительной деятельности, вводе жилья, реализации в целом совокупности проектов. Стабильно обеспечивается промышленное производство в профильных видах экономической деятельности — производстве электрического оборудования, машин и оборудования, не включённых в другие группировки, металлургии», — сообщил Дмитрий Краснов.

По его словам, за указанный период промышленными предприятиями отгружено товаров на 243 млрд рублей (+ 7%).

«В приоритете — импортозамещение. Здесь предприятия Чувашии ориентированы на замену импорта за счёт внутреннего спроса, в том числе используются различные меры поддержки и реализуются новые проекты. Этому способствует и комплекс оперативных мер по поддержке региональной экономики, который соответствует сложившимся текущим условиям», — рассказал вице-премьер.

В продолжение темы министр добавил, что 13 системообразующих предприятий Чувашии, входящих в федеральный список, подали 29 заявок на получение льготных кредитов на сумму более 13 млрд рублей. Из них уже одобрено 12 заявок.

Большую помощь предприятиям оказывает фонд развития промышленности Чувашии, который в январе–октябре профинансировал пять проектов на 152 млн рублей по региональным программам, ещё один — по программе совместного займа с Российским фондом технологического развития профинансировал на 100 млн рублей.

Говоря о «стимулировании инвестиционной деятельности», вице-премьер напомнил о федеральном решении по созданию в Новочебоксарске особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Дмитрий Краснов уверен, что ОЭЗ станет «точкой экономического роста» не только Новочебоксарска, но и всей Чувашии.

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Также в республике продолжается работа по созданию частных промышленных технопарков. По словам вице-премьера, одобрены заявки по трём таким площадкам, на что предусмотрено около 1,5 млрд рублей дополнительного федерального финансирования. Из-за федерального лимита «в листе ожидания» находится ещё один проект частного технопарка.

Стабилизации ситуации способствует реализуемая в Чувашии индивидуальная программа социально-экономического развития (ИПСЭР). Дмитрий Краснов сообщил, что в настоящее время освоено 2,8 млрд рублей, появилось 1600 новых рабочих мест, привлечено более 15 млрд рублей инвестиций, создано 535 инвестиционных проектов (+ 37% от целевого показателя).

«Среди наиболее результативных мероприятий ИПСЭР — обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам при гарантийной поддержке путём предоставления микрозаймов. На начало октября создано 258 рабочих мест, привлечено 2,2 млрд рублей внебюджетных инвестиций», — доложил глава Минэкономразвития Чувашии.

Всего на начало ноября в Чувашии насчитывалось 76,8 тыс. субъектов МСП, что на 27% больше аналогичного периода прошлого года, при этом количество самозанятых возросло вдвое. Что касается государственной поддержки малого бизнеса, то на начало ноября гарантийный фонд Чувашии заключил почти 300 договоров с суммой поручительств на 1,4 млрд рублей, что позволило малым предприятиям привлечь 3,6 млрд рублей кредитных средств. Агентством по поддержке малого бизнеса за 10 месяцев выдано 406 льготных микрозаймов почти на 1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, общая площадь ОЭЗ в Новочебоксарске составит 542 га. Здесь будут реализованы проекты химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей. Объём инвестиций оценивается в 15 млрд рублей, планируется создать свыше 1 тыс. рабочих мест.