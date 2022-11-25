За сутки российские системы ПВО сбили четыре дрона киевских боевиков

Москва, , 14:59 — REGNUM Киевские боевики за прошедшие сутки лишились четырёх дронов. Беспилотники были сбиты российскими средствами ПВО. Об этом 25 ноября сообщили в Министерстве обороны России.

Дрон fill

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито четыре беспилотных летательных аппарата [киевских боевиков]», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Дроны были уничтожена в районах населённых пунктов Мирная Долина, Вершина, Новоандреевка Донецкой Народной Республики и Залиман Луганской Народной Республики.

Читайте также: Российские средства ПВО сбили за сутки четыре беспилотника ВСУ

«Кроме того, перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населённых пунктов Кременная и Попасная Луганской Народной Республики», ― добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 24 ноября, в ходе спецоперации были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ в районах населённых пунктов Благовещенка (ДНР) и Новопокровка Запорожской области.