На южнодонецком направлении уничтожены более 50 киевских боевиков
Минобороны России: свыше 50 боевиков ВСУ уничтожены на южнодонецком направлении
Москва,
25 ноября 2022, 15:03 — REGNUM Российские войска пресекли попытки контратак ВСУ на южнодонецком направлении. Свыше 50 киевских боевиков уничтожены, сообщает Минобороны России 25 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.
Специальная военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ пытались контратаковать позиции ВС России в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области, но были рассеяны и отброшены на исходные позиции.
«Уничтожено более 50 военнослужащих [ВСУ], два бронеавтомобиля и два пикапа», — говорится в сообщении.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.