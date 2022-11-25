Минобороны России: свыше 50 боевиков ВСУ уничтожены на южнодонецком направлении

Москва, , 15:03 — REGNUM Российские войска пресекли попытки контратак ВСУ на южнодонецком направлении. Свыше 50 киевских боевиков уничтожены, сообщает Минобороны России 25 ноября в ежедневной сводке о ходе спецоперации на территории б. УССР.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

ВСУ пытались контратаковать позиции ВС России в районах населённых пунктов Новомихайловка, Новодонецкое, а также Новодаровка Запорожской области, но были рассеяны и отброшены на исходные позиции.

«Уничтожено более 50 военнослужащих [ВСУ], два бронеавтомобиля и два пикапа», — говорится в сообщении.

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