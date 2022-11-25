Москва, 25 ноября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Упреждающими действиями российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 ноября рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«На краснолиманском направлении в результате упреждающих действий российских войск нанесено огневое поражение ротной тактической группе ВСУ, сосредоточенной для наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что российские артиллерия и армейская авиация сорвали попытку наступления врага около населенного пункта Червонопоповка в ЛНР. Кроме того, уточняется, что за сутки на краснолиманском направлении было уничтожено и ранено до 70 боевиков ВСУ, а также уничтожены один танк, четыре боевые бронированные машины и два пикапа киевских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк заявил, что обстоятельства расстрела российских военнопленных на территории б. УССР должны быть максимально расследованы.