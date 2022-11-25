ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников под Харьковом
ВС России нанесли удар по пунктам дислокации польских наемников в Харьковской области
Москва,
25 ноября 2022, 14:56 — REGNUM Вооруженные силы России высокоточным оружием нанесли удар по трем пунктам временной дислокации польских наемников в Харьковской области, сообщили 25 ноября в Министерстве обороны РФ.
Ракетный удар
Василий Иванов © ИА REGNUM
«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по трем пунктам временной дислокации польских наемников в районе населенного пункта Великие Хутора Харьковской области уничтожено до двухсот боевиков», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Кроме того, в районах населенных пунктов Северск и Славянск ДНР высокоточным оружием ВКС России уничтожено ещё более ста наемников так называемого «иностранного легиона», а также один танк, две боевые бронированные машины и восемь автомобилей, добавили в Минобороны.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.