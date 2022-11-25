В Северной Осетии построят самый крупный парк на Северном Кавказе за 3,2 млрд рублей

Владикавказ, , 14:56 — REGNUM В Северной Осетии будет создан всесезонный тематический парк «Алания парк». Стоимость этого масштабного проекта составит 3,2 млрд рублей. Он будет реализован до конца 2026 года и станет самым крупным парком на Северном Кавказе.

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На месте, где планируется построить будущий парк, в ходе своей рабочей поездки в РСО-Аланию побывал заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он сообщил, что парк включен в число прорывных проектов на Северном Кавказе. Он будет построен в два этапа.

«В 2024 году заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования проекта — 3,2 млрд рублей», – цитирует Назарова пресс-служба главы Северной Осетии.

Власти республики рассчитывают, что новый объект привлечёт в Северную Осетию гостей со всего Северо-Кавказского федерального округа и из других регионов России. Строительство парка уже начато. Проект включает в себя создание канатной дороги и горнолыжной трассы, колеса обозрения, семейного парка и парка аттракционов.