Телеканал CTV передавал, что США оказали давление на Канаду во время протестов против антиковидных м

Оттава, , 14:55 — REGNUM Власти США оказали существенное давление на властей Канады, чтобы канадские власти как можно быстрее решили вопрос с массовыми акциями «Конвой за свободу — 2022» в начале 2022 года, сообщил 25 ноября телеканал CTV.

Грузовик Цитата из к/ф «Максимальное ускорение». Реж. Стивен Кинг. 1986. США

В начале 2022 года канадские дальнобойщики во время протестов заблокировали мост Амбассадор через реку Детройт на границе с США. Это самый загруженный переход, по нему проходят до 25% всех торговых перевозок между двумя странами.

По мнению представителей Белого дома, блокировка угрожала цепочкам поставок и ввозу американских сельскохозяйственных товаров в Канаду, поэтому они потребовали от Оттавы решительных мер.

ИА REGNUM ранее сообщало, 31 декабря 2022 года движение в обе стороны на трассе, соединяющей западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом Монтана, было заблокировано водителями грузовиков.

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