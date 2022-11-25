Президент Казахстана посетит Францию для переговоров с Макроном

Астана, , 14:51 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Францию с официальным визитом. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Касым-Жомарт Токаев планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнёрства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Токаева во Франции продлится с 29 по 30 ноября. В программе также предусмотрены встречи с представителями местного бизнеса.

Стоит отметить, что перед поездкой во Францию Токаев посетит Россию, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.