Тамбов, 25 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. В условиях санкционного давления в Тамбовской области расширяют государственную поддержку предприятий социальной направленности. Им снизят налоговые ставки. Соответствующее решение принято 25 ноября на заседании Законодательного собрания Тамбовщины, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента.

tambovoblduma.ru Заседание Законодательного собрания Тамбовщины

Законопроект по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, признанных социальными предприятиями, был внесён главой Тамбовской области Максимом Егоровым. Данное предложение поддержали депутаты Законодательного собрания.

Закон предусматривает установление налоговой ставки в размере 1% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, и ставки 5% для использующих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. В прежней редакции ставка составляла соответственно 6% и 15%. Пониженная налоговая ставка будет действовать до 2028 года.

«Законопроект разработан в целях устойчивого функционирования экономики области, поддержания стабильной экономической ситуации в условиях санкционного давления для того, чтобы наши предприятия могли развиваться в ключе социальной направленности», — отметил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Спикер парламента подчеркнул, что социальный бизнес помогает решать «важные социально значимые вопросы» — в частности, трудоустройства инвалидов, выпускников детских домов и пенсионеров, а также получение социально незащищёнными категориями различных услуг.

«Мы надеемся, что принятие этого закона будет способствовать стимулированию предпринимательской деятельности в регионе», — сказал председатель регионального парламента.

По данным Заксобрания, в 2021 году в Тамбовской области статус социального предприятия присвоен 13 субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), применяющих упрощённую систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы. Объём налоговых поступлений от данной категории МСП составил 1 080 тыс. рублей.

Статус социального предприятия также получили восемь субъектов МСП, применяющих упрощённую систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Объем налоговых поступлений таких плательщиков в 2021 году составил 1 955 тыс. рублей, полученные доходы — 130 614 тыс. рублей.

В 2022 году социальными предприятиями признали 30 субъектов малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года депутаты Законодательного собрания Тамбовщины поддержали закон о дополнительной поддержке многодетных семей: они могут использовать региональный материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки.