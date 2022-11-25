Алиев заявил, что армяне воспитывают детей «в духе ненависти к Турции и Азербайджану»

Баку, , 15:03 — REGNUM Армянская общественность «отравлена» пропагандой армянских националистов. Об этом 25 ноября заявил на международной конференции в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ильхам Алиев President.az

«Это и есть одна из причин того, что они устроили в азербайджанских городах и сёлах Карабаха, а также против азербайджанцев. Армяне воспитывают своих детей в духе ненависти к Турции и Азербайджану», — заявил Алиев.

По его мнению, идеология в Армении якобы основана на «туркофобии и азербайджанофобии». Алиев считает, что данные об исторических личностях Армении это — «выдумки», а её историческое наследие — «фальшивое».

Напомним, официальный Баку отрицает, что армяне издавна проживали в Нагорном Карабахе. Древние армянские христианские церкви, которые находятся на этой территории, называют албанскими, а фрески в храмах — новоделом.