Москва, , 14:42 — REGNUM Мировой рекорд российского пловца Климента Колесникова будет проверен Международной федерацией плавания (FINA). Об этом 25 ноября сообщили организации.

Климент Колесников (слева) Minsport.gov.ru

«Заплыв Колесникова будет проверен в соответствии с процедурой утверждения мировых рекордов FINA, которую проходит каждый мировой рекорд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мировой рекорд может быть утверждён только после того, как будут проведена необходимая процедура.

Ранее на чемпионате России на короткой воде Колесников установил мировой рекорд, проплыв 50 м на спине за 22,11 секунды. Предыдущее достижение принадлежало французу Флорану Маноду, который в 2014 году преодолел эту дистанцию за 22,22 секунды.