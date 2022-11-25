Донецк, 25 ноября, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Кировский район Донецка и Макеевка были обстреляны со стороны вооружённых формирований киевского террористического режима. Об этом 25 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка был произведён киевскими нацистами в 14:25 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 14:34 бандеровцы выпустили три снаряда калибром 155 мм по Макеевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела вооруженными формированиями киевского режима Кировского района Донецка погиб один мирный житель.