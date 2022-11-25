Инфраструктура больницы в Макеевке повреждена от обстрела со стороны ВСУ

Макеевка, ДНР, , 14:44 — REGNUM В результате обстрела киевскими нацистами города Макеевка повреждена инфраструктура клинической больницы. Об этом 25 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 ноября поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ городов республики: населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): — зафиксированы повреждения инфраструктуры городской клинической больницы №5», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны ВСУ погиб один мирный житель.

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