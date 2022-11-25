В ЕК заявили, что не рассматривали запрет на импорт российского газа
Пресс-секретарь ЕК: Еврокомиссия никогда не рассматривала запрет на импорт газа из России
Брюссель,
25 ноября 2022, 14:40 — REGNUM Европейская комиссия никогда не рассматривала возможность введения запрета на импорт газа из России, заявил 25 ноября пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер.
Газ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Мы никогда не рассматривали запрет на российский газ… Мы никогда не сообщали о ведении работы над запретом российского газа, и это не изменилось», — заявил он на брифинге.
Как сообщало ИА REGNUM, российский газ будет исключён из контрактов на совместные закупки ЕС. Такое решение на внеочередном заседании ранее приняли министры энергетики стран Европейского союза.
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История вопроса
Природный газ залегает в земле на глубине от тысячи метров до нескольких километров. Для добычи доступен газ, залегающий на глубинах до 6000 метров. Основным способом добычи газа является бурение скважин.
В недрах газ находится в мелких порах, соединённых трещинами, и устремляется в пробуренную скважину под давлением которое там в несколько раз превышает атмосферное. В тех случаях, когда газ содержится в герметичных порах горной породы, применяется метод гидроразрыва пласта. При этом чтобы разрушить перегородки между порами в скважину закачивают воду или воздух под большим давлением.
Добытый газ с помощью специального оборудования очищают от песка, воды и прочих нежелательных примесей, после чего в него добавляют этил меркаптан, который обладает характерным запахом, позволяющим обнаруживать утечку газа.
Основным способом транспортировки газа являются магистральные трубопроводы. Газопроводы могут быть наземными, подземными и подводными. Через некоторые промежутки на газопроводах строятся компрессорные станции для поддержания в газопроводе давления не менее 75 атмосфер.
Также газ может транспортироваться в сжиженном виде. Для этого его охлаждают ниже 20 градусов и/или сжимают до давления выше 100 килопаскалей. После этого газ можно перевозить на специальных танкерах-газовозах. Небольшие партии сжиженного природного газа (СПГ) иногда перевозят в специальных цистернах автомобильным или железнодорожным транспортом. Для использования СПГ необходимо регазифицировать – обратить в газообразное состояние.