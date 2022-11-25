Бишкек, , 14:39 — REGNUM Некоторые делегаты первого народного курултая (собрания) предлагают президенту Киргизии Садыру Жапарову убрать бюст Михаила Фрунзе, установленный возле железнодорожного вокзала в столице республики, а вместо него поставить памятник Манасу.

Русофобия Иван Шилов © ИА REGNUM

Аналогичным образом они предложили поступить с монументом Шабдану Баатыру в Кеминском районе и статуей Петра Семенова-Тян-Шаньского на въезде в городе Балыкчи на побережье Иссык-Куля.

Делегаты аргументируют свою инициативу тем, что «у туристов может сложиться впечатление, что Киргизия является автономией России».

ИА REGNUM напоминает, что Манас — это главный герой самого известного одноименного киргизского эпоса. Согласно преданиям, легендарный богатырь объединил киргизов.

Шабдан батыр (Шабдан Джантаев) — известный киргизский государственный и военный деятель второй половины 19-го века, сотрудничавший с российскими властями и помогавший России в борьбе против подстрекаемых Британией кокандцев.

Петр Семенов-Тян-Шанский — русский географ, путешественник, государственный и общественный деятель. Приписку к своей фамилии он получил за исследование и подробное описание Тянь-Шаньских гор.

Михаил Фрунзе — известный революционер, советский государственный деятель, военачальник Красной армии во время гражданской войны. В 1926 году в его честь переименовали город Пишпек — будущую столицу Киргизской ССР (впоследствии в 1991 году город Фрунзе переименовали в Бишкек). Памятник ему стоит в центре Бишкека у железнодорожного вокзала.