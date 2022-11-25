Лавров встретился с главой верхней палаты парламента Белоруссии
Накануне поездки в Минск Лавров встретился с главой верхней палаты парламента Белоруссии
Москва,
25 ноября 2022, 14:34 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с председателем Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Сергей Лавров
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ранее Захарова заявляла, что у главы МИД России на 27–28 ноября запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 27–28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии.
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История вопроса
Договор о союзе Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 года. Союзное государство предполагает унификацию законодательства, единые органы власти, валюту, рынок.
Однако процесс объединения оказался затруднён возникшими экономическими и политическими разногласиями: Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз обвинял Россию в том, что она не спешит отменять свои таможенные пошлины, а также заявлял об опасности потери белорусским государством суверенитета под давлением из Москвы.