Лавров встретился с главой верхней палаты парламента Белоруссии
Накануне поездки в Минск Лавров встретился с главой верхней палаты парламента Белоруссии
Москва, 25 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с председателем Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Лавров
Ранее Захарова заявляла, что у главы МИД России на 27–28 ноября запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, 27–28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии.
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