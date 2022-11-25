Москва, 25 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Сегодня, 25 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с председателем Совета республики (верхней палаты) Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ранее Захарова заявляла, что у главы МИД России на 27–28 ноября запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27–28 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит Минск для участия в совместном заседании коллегии иностранных дел России и Белоруссии.

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