Ереван, 25 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Ереван готов вести переговоры с Баку о мирном соглашении только в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Милеля. Об этом 25 ноября сообщил агентству «Арменпресс» пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырёхстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними», — сказал Унанян.

Он заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов проводить встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым при выполнении названного условия. Пресс-секретарь армянского МИД также опроверг обвинения Баку, будто Ереван хочет сорвать переговорный процесс.

Напомним, ранее Алиев заявил, что армянская сторона настаивает на том, чтобы 7 декабря во встрече участвовал Макрон. Азербайджанский лидер на этом основании заявил, что переговоры не состоятся.