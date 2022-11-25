В «Укрэнерго» заявили о дефиците электроэнергии на территории б. УССР
В Киеве рассказали об уровне дефицита электроэнергии на территории б. УССР
Киев,
25 ноября 2022, 14:31 — REGNUM На данный момент на захваченной Киевом территории б. УССР наблюдается дефицит электроэнергии на уровне 30%. О этом 25 ноября сообщает компания «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.
«По состоянию на 11:00 (12:00 мск — прим. ред.) производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране… Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления», — говорится в сообщении.
Также указывается, что ввиду на этого на захваченной киевским режимом территории б. УССР вводятся графики ограничения потребления электричества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.