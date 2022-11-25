Киев, 25 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. На данный момент на захваченной Киевом территории б. УССР наблюдается дефицит электроэнергии на уровне 30%. О этом 25 ноября сообщает компания «Укрэнерго» в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM Без света

«По состоянию на 11:00 (12:00 мск — прим. ред.) производители электроэнергии обеспечили более 70% нужд потребления в стране… Однако дефицит электроэнергии в системе сохраняется. На данный момент это 30% от общего объема потребления», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ввиду на этого на захваченной киевским режимом территории б. УССР вводятся графики ограничения потребления электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным министерства иностранных дел Франции, в Киев уже отправлено 85 французских генераторов.