Брюссель, 25 ноября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Германии усилить системы противовоздушной обороны Польши.

NATO North Atlantic Treaty Organization Йенс Столтенберг

«Я приветствую предложение Германии укрепить противовоздушную оборону Польши, предоставляя средства системы ПВО Patriot после трагического инцидента», — заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что системы ПВО Patriot являются частью интегрированного планирования противовоздушной обороны НАТО, поэтому Германия их может поставить Варшаве, но не Киеву.