Москва, 25 ноября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Европейский союз пытается создать абсолютно антирыночную бюрократическую структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа — в этом и состоит смысл решения европейских министров исключить Россию из контрактов по совместным закупкам голубого топлива. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Gazprom.ru Добыча газа

«Однако не думаю, что данное решение Евросоюза вообще как-то может изменить структуру рынка газа и сильно повлиять на российскую экономику. Страны Европы пытаются создать абсолютно антирыночную бюрократическую структуру, которая будет централизованно регулировать закупки газа. Вряд ли такая структура окажется жизнеспособной. Потребности в поставках газа у разных стран Европы различны, и общие закупки будут только увеличивать время и отдалять конечных потребителей от поставщиков. Весьма вероятно, что многие европейские государства очень скоро захотят выйти из такой сделки», — сказал он.

По его словам, Евросоюз попытается стать монополистом в закупках (это называется монопсонией), что даст ему возможность давить на поставщиков.

«Только мировой рынок газа слишком большой, и у российского Газпрома найдутся другие покупатели. Поэтому такая система совместных закупок больше может ударить по экономике еврозоны, чем нашей страны, — призвал не забывать экономист. — Сейчас сложно оценить точно реальные запасы газа у европейских стран, но постепенный отказ от российского газа в системе совместных закупок, скорее всего, вопреки желанию Евросоюза, приведет только к повышению общемировых цен на газ. И такая странная антирыночная конструкция распадется».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что власти ЕС сознательно ведут дело к тому, что цена газа для европейского потребителя окажется неприемлемо высокой.