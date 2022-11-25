Профессор Меркулина оценила шансы ЕС заместить российский газ альтернативными видами топлива

Москва, , 17:01 — REGNUM Решение европейских министров энергетики исключить российский газ из контрактов по совместным закупкам не столько опасно для российской экономики, сколько ожидаемо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявила профессор департамента логистики и маркетинга, заместитель декана по научной работе факультета экономики и бизнеса финуниверситета при правительстве РФ Ирина Меркулина.

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«Риски исключения российского газа уже были просчитаны заранее на стратегических уровнях управления крупными нефтегазовыми компаниями, входящими в top-10 RAEX. Стратегический и тактический планы развития данных компаний уже скорректированы с учетом возможностей наступления подобной ситуации, — объяснила Меркулина. — Переориентация экономики России на Восток и страны Азии, продекларированная на уровне представителей государственной администрации, будет реализована в первую очередь с разворота основополагающих отраслей. Нефтегазовая — первая. Китай, Иран, Индия и другие страны превращаются в основных потребителей-покупателей. С другой стороны, снижение, устранение любой зависимости — очень положительное дело, а снижение зависимости от евросоюзных потребителей — благо для всей российской экономики».

При этом она обратила внимание на то, что Европейский союз с конца лета 2022 года работает над реализацией своего антикризисного плана по снижению потребления газа.

«И большую часть потребления он сможет заместить за счет альтернативных видов топлива, в этом нет сомнений. Вопрос лишь во временных рамках такого перехода, то есть насколько быстро будет осуществляться внедрение альтернативных видов топлива, а это самый главный вопрос после того, как будет получен ответ на вопрос цены. Стоимость такого топлива для конечного потребителя может быть слишком высокой для массового внедрения. Пока Европейский союз не найдет ответы на эти вопросы, последствия будут крайне негативными», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что Европейский союз, пытаясь торпедировать российско-европейское газовое сотрудничество, рискует получить всплеск коррупции.