Владивосток, , 14:28 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Глеб Зырянов, Данил Файзуллин, Михал Криштоф и Николай Елисеев. У «Нефтехимика» отличились Хантер Шинкарук, Илья Федотов и Андрей Чивилёв.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает четвёртое место в Восточной конференции, на счету команды 44 очка. «Нефтехимик» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 29 очками.

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