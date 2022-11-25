Малый ракетный корабль «Град» приступил к государственным испытаниям на полигонах Балтфлота

Калининград, , 14:25 — REGNUM В морских полигонах Балтийского флота приступил к государственным испытаниям новый малый ракетный корабль «Град» проекта 21 631 «Буян-М», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Малый ракетный корабль проекта 21631 Mil.ru

«Новейший малый ракетный корабль «Град» 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты проводят маневренные и скоростные испытания корабля, а также проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных средств и комплексов связи.