Малый ракетный корабль «Град» приступил к испытаниям на полигонах Балтфлота
Малый ракетный корабль «Град» приступил к государственным испытаниям на полигонах Балтфлота
Калининград,
25 ноября 2022, 14:25 — REGNUM В морских полигонах Балтийского флота приступил к государственным испытаниям новый малый ракетный корабль «Град» проекта 21 631 «Буян-М», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр». Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе Балтфлота.
Малый ракетный корабль проекта 21631
Mil.ru
«Новейший малый ракетный корабль «Град» 21 631 «Буян-М» — носитель крылатых ракет «Калибр» и «Оникс», построенный на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького для Балтийского флота, приступил к программе государственных испытаний в морских полигонах Балтийского флота», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты проводят маневренные и скоростные испытания корабля, а также проверяют работу агрегатов, систем и узлов, вооружения корабля, навигационных средств и комплексов связи.
История вопроса
Инциденты с кораблем или иным морским судном приведшими к его повреждению или разрушению. Основными причинами кораблекрушений принято считать: участие судна в военных действиях, попадание в экстремальные погодные условия, столкновения с другими судами, возгорания, «человеческий фактор» и так далее. Иногда кораблекрушения становятся причиной гибели людей и могут наносить тяжелый вред экологии.