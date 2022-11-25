Мирный житель погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Донецк, , 14:25 — REGNUM В результате обстрела вооруженными формированиями киевского режима Кировского района Донецка погиб один мирный житель. Об этом 25 ноября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Национальной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

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«[Киевские] формированиями атаковали Кировский район Донецка. По предварительным данным, погиб мирный житель», — говорится в сообщении.

Напомним, что за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 39 раз подвергли обстрелам территорию ДНР.

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