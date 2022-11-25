Барнаул, 25 ноября, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Всё больше родителей с детьми из разных регионов России, благодаря национальному проекту «Демография», становятся счастливыми обладателями современных квартир и частных домов. В Алтайском крае льготную ипотеку по ставке до 6% с начала 2022 года оформили 1110 семей.

Жилье

К примеру, у Евгения и Натальи Кудрявцевых из Барнаула две дочки двух и шести лет.

«Мы купили долевку два года назад, когда дом был на стадии котлована. Тогда мы только ждали пополнения в семье. И взяли обычную ипотеку без льгот под 9,3 процента годовых. После рождения второй дочки переоформили документы на льготные 6 процентов годовых. И сразу существенно снизились ежемесячные платежи: вместо 13,7 семья теперь платит меньше 10 тысяч в месяц», — поделилась Наталья Курдявцева.

Всего в Алтайском крае семейной ипотекой воспользовались уже 3074 семьи с детьми.

Напомним, по условиям государственной программы, банки-участники выдают льготные ипотечные кредиты семьям с детьми. При этом льготная ставка действует весь срок кредита. В программе могут принять участие семьи, в которых есть хотя бы один ребенок, который родился с 1 января 2018 года. Если же в семье уже есть ипотека в банке, при соответствии условиям программы возможно получить новые условия и снизить процентную ставку до шести процентов годовых (при условии личного и имущественного страхования) на весь срок кредита. Для этого можно воспользоваться программой рефинансирования по ипотеке с господдержкой.

По поручению Президента России Владимира Путина, действие льготной ипотеки по ставке до шести процентов годовых продлили до июля 2024 года. Это даст возможность еще большему количеству молодых родителей получить возможность приобрести собственное жилье и улучшить жилищные условия.

Благодаря продлению программы льготной семейной ипотеки увеличится число молодых родителей, считает член Комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Александр Терновцов.

«Это абсолютно правильное решение. Считаю, что программу вообще следует сделать бессрочной, дабы решить демографический вопрос, который обострился во время пандемии. Также продление программы будет способствовать поддержке строительного комплекса в регионах.

Ещё необходимо упростить процедуру подачи документов для оформления ипотечного кредита, чтобы молодые семьи не тратили много времени на сбор необходимых документов.

Льготная ипотека востребована. Семьи могут воспользоваться материнским капиталом. Они могут не только купить квартиру, но и построить дом на своем земельном участке.

Продляя действие программы льготной семейной ипотеки власть показывает, что несмотря на сложную политическую и экономическую ситуацию, государственная политика, направленная на поддержку семьи, будет продолжена. Таким образом, семьи будут ощущать заботу со стороны государства и соответственно институт семьи будет крепнуть», — подчеркнул общественный деятель.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроекты — это поддержка. В том числе и для семей с детьми. Если ребёнок родился после 1 января 2018 года, благодаря национальному проекту «Демография» можно оформить льготную семейную ипотеку со ставкой до 6% годовых.