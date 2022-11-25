Экономист Гусев объяснил, как ЕС подталкивает другие страны к спекуляции российским газом

Москва, , 16:59 — REGNUM Руководители европейских министерств энергетики смогли договориться о том, что российский газ будет исключен из контрактов на совместные закупки Евросоюзом голубого топлива, однако для экономики РФ данное решение явной опасности не представляет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Газовый факел Adam Jones

«Конечно, это может серьезно ограничить возможности по быстрому восстановлению торговли газом и прочими энергоресурсами с Европой в будущем. Но сейчас основные потоки ресурсов из России идут в страны Азии, поэтому роль и место Европы в структуре торговли РФ переоценивать нет смысла. Также можно ожидать появления группы стран, которые захотят заработать на перепродаже российского газа в страны ЕС, что может в ближайшее время даже вызвать существенный дополнительный спрос на российский газ, даже принимая во внимание определенные проблемы с его логистикой», — сказал Гусев.

При этом он объяснил, что и Европейский союз не избежит «самых разнообразных» последствий.

«К числу положительных можно отнести формирование более сильной переговорной позиции и давление на цены конкретных поставщиков, в отдельных случаях страны Европы смогут рассчитывать на дисконт от других поставщиков. Но это пока может относиться всего лишь к 15% от общего объема закачки газа. К числу отрицательных последствий можно отнести появление возможных коррупционных схем и механизмов. Гарантировать 100-процентную прозрачность сделок будет невозможно, учитывая противоречивость интересов основных участников и особенности ценообразования таких контрактов в условиях возможной высокой волатильности цен», — сказал Гусев.

В свою очередь, доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при президенте РФ Тамара Сафонова призвала не забывать, что, как следует из сообщения на сайте Еврокомиссии, страны ЕС договорились в 2023 году приобрести через механизм совместных закупок не менее 13,5 млрд куб. м, или 15% всего газа, необходимого для заполнения хранилищ.

«Также введено «второе условие, которое имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы страны ЕС продолжали привлекать СПГ-грузы для замены потерянных объемов российского газа по трубопроводам». При этом дополнительных разъяснений к условию не представлено, — констатировала Сафонова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. — Можно предположить, что потерянные объёмы российского газа — это выпавшие объёмы в результате остановки поставок газа на экспорт по газопроводным системам «Северный поток», «Ямал-Европа», «Gasum» в Финляндию, снижения транзитных поставок через территорию [б. УССР]. Прямых ограничений по транзитным поставкам российского газа в страны ЕС через [б. УССР], Азербайджан и Турцию при этом не заявлено».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что в действительности руководство Европейского союза задумало создать картель покупателей газа, надеясь хотя бы так стабилизировать им же расшатанный газовый рынок ЕС.

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